Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will den Krieg in der Ukraine "einfrieren" - und provoziert damit parteiübergreifend frostige Reaktionen.

Von Iris Mayer, Leipzig

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer steht nach seinen jüngsten Äußerungen zum Ukraine-Krieg parteiübergreifend in der Kritik. Kretschmer hatte am Dienstag gesagt, man müsse anerkennen, dass der Krieg die gesamte Welt und Europa in besonderem Maße ins Chaos stürze, deshalb müsse Deutschland "dafür eintreten, dass dieser Krieg eingefroren wird". Er sei zudem der festen Überzeugung, dass man weiterhin Rohstofflieferungen aus Russland brauche.

"Gott sei Dank ist dieser Mann nicht verantwortlich für unsere Außenpolitik", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dazu der Bild-Zeitung. Kretschmer habe "offensichtlich bis zum heutigen Tag nicht verstanden, wie gefährlich Russland ist und wie wichtig die Unterstützung für die Ukraine." Djir-Sarai forderte von der Union eine deutliche Positionierung.

Die kam zunächst nur aus den hinteren Reihen, der Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer schrieb auf Twitter, wer suggeriere, dass außer Russland jemand den Krieg einfrieren könne, gehe russischer Propaganda auf den Leim, die Position der Union sei eine andere. Der Berliner CDU-Chef Kai Wegner erklärte, auch Kretschmer wisse, dass Frieden mit dem Kriegsverbrecher Putin nicht möglich sei. Die Grünen-Abgeordnete Jamila Schäfer kritisierte, der Vorstoß zeuge von gefährlicher Ahnungslosigkeit, das Einfrieren des Krieges habe seit 2014 Tausende zivile Opfer verursacht.

"Stecken Sie Ihren Kopf in ein Tiefkühlregal."

Auch der abberufene ukrainische Botschafter Andrij Melnyk meldete sich zu Wort und schrieb an Kretschmers Adresse: "Die Ukrainer treten dafür ein, dass Sie Ihren Kopf in ein Tiefkühlregal stecken, um Ihre heißen Russland-Fantasien einzufrieren. Ihre ewige Anbiederung an Kriegsverbrecher Putin ist ekelerregend."

Kretschmer hatte zudem gefordert, weiter Rohstoffe aus Russland zu beziehen. Die Position von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die Abhängigkeit von russischer Energie "für immer" auf null zu reduzieren, lehnt der stellvertretende CDU-Vorsitzende ab. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Rohstofflieferungen brauchen. Und ich bin zweitens der Meinung, dass wir gemeinsam versuchen müssen, (...) einzuwirken auf den russischen Präsidenten und auch die Ukraine davon zu überzeugen, dass wir alle miteinander diesen Konflikt einfrieren müssen."

Am Montag hatte Kretschmer die Ampel scharf attackiert und die Energiewende für gescheitert erklärt. Die sächsische Grünen-Spitze reagierte verschnupft, täglich neues Gepolter sei fehl am Platz, der Ministerpräsident vergifte mit dieser Art der Kommunikation das gesellschaftliche Klima, sagte Parteichefin Christin Furtenbacher. Man erwarte von Kretschmer eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Bund. Kretschmer regiert in Dresden seit 2019 mit SPD und Grünen.