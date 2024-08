Von Johannes Bauer

Fast müsste man Markus Söder ein wenig dankbar sein. Dafür, dass seine bayerische Selbstherrlichkeit oft auch eine Unbekümmertheit mit sich bringt – und Humor. Denn es sind erste Zeiten, in denen der bayerische Ministerpräsident (CSU) am Dienstagabend ans Mikro tritt auf der Konzertbühne „Weißer Hirsch“ in Dresden. Drei Tage nach dem Attentat in Solingen, das die Migrationsdebatte weiter verschärft und nur wenige Tage vor den Wahlen in Sachsen und Thüringen, bei denen die AfD stärkste Kraft werden könnte.