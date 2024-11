Ob Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU ) dieser Tage an die Zeit von vor zehn Jahren denkt? Vielleicht sogar etwas sehnsuchtsvoll? Damals saß Kretschmer noch als Abgeordneter im Bundestag. CDU und SPD vereinten dort ebenso wie in Sachsen die Mehrheit der Sitze auf sich, bildeten eine wahrlich große Koalition .

Und heute? Schickt sich Kretschmer an, zum dritten Mal in Folge zu Sachsens Ministerpräsident gewählt zu werden, am liebsten noch vor Weihnachten. Doch der Weg dort hin ist voller Tücken, auch weil CDU und SPD im Dresdner Parlament schon lange kein Bündnis mehr bilden könnten, das den Namen große Koalition verdient. Am Donnerstagnachmittag einigten sich die beiden Parteien immerhin darauf, dass sie gemeinsam eine Minderheitsregierung anstreben. Am Abend gaben die Landesvorstände von CDU und SPD grünes Licht dafür, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen.

Eine schwarz-rote Regierung wäre freilich von der Zustimmung anderer Fraktionen abhängig. Im Parlament (120 Sitze) braucht es für eine Mehrheit die Stimmen von 60 Abgeordneten, CDU und SPD kommen zusammen aber nur auf 51. Deshalb haben sich die beiden Parteien nach Information der Leipziger Volkszeitung (LVZ) darauf verständigt, sich frühzeitig mit den anderen Fraktionen im Landtag über Anträge und Gesetzesvorhaben abzustimmen. Nur mit der AfD würde die neue Regierung nicht zusammenarbeiten, zitiert die LVZ aus dem Grundsatzpapier, auf das sich CDU und SPD geeinigt haben.

Für die Abstimmung mit den anderen Fraktionen soll es einen „festen Konsultationsmechanismus“ geben, damit diese sich in den Gesetzgebungsprozess einbringen können. Die Parteien versprechen sich davon unter anderem eine leichtere Mehrheitsfindung im Parlament und größere Transparenz. Der Ansatz, die Opposition auf diese Art einzubinden, klingt fast ein wenig visionär und dürfte der in Sachsen seit der Wiedervereinigung ununterbrochen regierenden und dementsprechend machtbewussten CDU nicht leicht fallen. Ihr bleibt aber keine andere Möglichkeit. Wahrscheinlich sind den Abgeordneten die überaus zähen Abstimmungen in der von Bodo Ramelow (Linke) geführten Minderheitsregierung in Thüringen noch allzu präsent.

Das BSW ist sich seiner Stärke gegenüber der Minderheitsregierung bewusst

In Sachsen benötigte die schwarz-rote Minderheitsregierung künftig die Stimmen von Grünen und Linken oder vom BSW. Die Auslotung einer Brombeerkoalition war allerdings erst vergangene Woche gescheitert, als das BSW die Gespräche platzen ließ. CDU und SPD sind sich einig: nur weil sie einer sogenannten Friedensformel in einem möglichen Koalitionsvertrag nicht zustimmen wollten. Beim BSW sitzt der Stachel offenbar noch tief. In einer Mitteilung am Donnerstagabend bezeichnete die BSW-Vorsitzende Sabine Zimmermann die Minderheitsregierung von CDU und SPD als „Stillstand pur“. Obwohl die Koalitionsverhandlungen bislang nicht begonnen haben, unterstellte Zimmermann den Parteien, sie hätten „keine Impulse zur Bekämpfung der irregulären Migration“, außerdem keinen Plan dafür, den Unterrichtsausfall in Sachsen zu verringern und keinen Mut in der Finanzpolitik. Stattdessen halte man „krampfhaft“ an der Schuldenbremse fest. Der SPD warf sie vor, dass sie „wieder einmal als Mehrheitsbeschaffer für die CDU auftritt“.

Einen Vorteil hätte eine schwarz-rote Koalition laut Zimmermann aber: CDU und SPD müssten sich „bei jedem einzelnen Gesetz“ mit dem BSW verständigen. Das stimmt, wenn die CDU sich am Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Linken festhält. Ihre Partei werde sich „guten Lösungen nicht verschließen“, so Zimmermann, „und sich eine konstruktive Grundhaltung bewahren“.

Wie es um diese bei der Ausarbeitung von und Abstimmung über Gesetzen bestellt ist, wird sich erst in ein paar Wochen zeigen. Zuvor muss Kretschmer einen für ihn heiklen Moment überstehen: die Wahl zum Ministerpräsidenten. Auch für diesen Schritt fehlt ihm die notwendige Mehrheit. Im ersten Wahlgang bräuchte Kretschmer dafür noch eine absolute Mehrheit, im zweiten lediglich mehr Ja- als Neinstimmen. Linke und Grüne geben sich bislang zurückhaltend in Bezug auf die Frage, ob sie Kretschmer wählen werden und wollen diese wohl an Bedingungen und Zusagen für eigene Vorhaben knüpfen. Solche hat auch Zimmermann im Sinn. In der Mitteilung des BSW pocht sie auf „konkrete Zusagen“. Falls Kretschmer etwas Sozialkürzungen planen oder nicht konsequent sein im Umgang mit ausreisepflichtigen Asylbewerbern, bekäme er vom BSW keine Stimme. Noch drastischer liest sich der vorangestellte Satz, dass es ungewiss sei, ob Kretschmer die Wahl zum Ministerpräsidenten überstehe. Es klingt wie eine kaum verhohlene Drohung.