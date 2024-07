Der Erfolg des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) wäre ohne zwei Frauen nicht denkbar gewesen: die Philosophin Hannah Arendt, die ihm während seiner Studentenzeit den Weg aus kommunistischen Verirrungen wies – und zum Dank in vielen Kretschmann-Reden Erwähnung findet. Und die nicht ganz so berühmte, aber von ihm nicht minder verehrte Gisela Erler, von 2011 bis 2021 Baden-Württembergs Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Erler gilt als die Erfinderin der „Politik des Gehörtwerdens“ – ein Politikansatz, der verhindern soll, dass die Landesregierung den Kontakt zur Bevölkerung verliert.

„Demokratie will und braucht den mündigen Bürger. Er soll sich einmischen“, lautet ein typischer Kretschmann-Satz. Deshalb darf sich in Baden-Württemberg die Bevölkerung politisch einbringen, in Bürgerforen, in Bürgerinitiativen. Auch die Hürden für Volksabstimmungen hat die Landesregierung gesenkt. Doch aktuell steht recht akut die Frage im Raum, ob besagte Einmischung tatsächlich erwünscht ist. Ob die Landesregierung den mündigen Bürgern zwar zuhört, ihre Wünsche dann aber schnell beiseitewischt.

Kostet zu viel, das heißt es oft

Jüngstes Beispiel ist ein Volksbegehren, das ein neunstufiges Gymnasium für alle Klassen einführen will. Vergangene Woche lehnte das Innenministerium die Initiative ab, weil sie verfassungswidrig sein soll. Würde der Entwurf angenommen, so lautete ein Argument, dann würde das sehr viel Geld kosten – und damit die Budgethoheit des Parlaments beeinflussen. Zugespitzt könnte man sagen: Sobald es ans Geld geht, hört die Mitsprache auf. Entsprechend groß war der Frust bei den Betroffenen. Die Initiative sprach von einem „schwarzen Tag für über 100 000 Schüler“, die Gründe für die Ablehnung könne man nicht nachvollziehen.

Das abgewiesene G9-Volksbegehren ist nur eines von mehreren Beispielen. 2019 hatte die SPD ein Volksbegehren für kostenfreie Kita-Plätze auf den Weg gebracht, 17 000 Menschen unterschrieben das Vorhaben binnen vier Wochen. Doch bevor es zu einer Volksabstimmung kam, hieß es aus dem Innenministerium erneut: zu teuer und damit unzulässig. „Das war politisch nicht gewollt, also wurden Hürden möglichst hoch gelegt“, sagt SPD-Landeschef Andreas Stoch im Rückblick.

Auch eine FDP-Initiative, die verhindern sollte, dass der baden-württembergische Landtag nach der nächsten Wahl zu sehr wächst, scheiterte im vergangenen Jahr. FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke hat den Ministerpräsidenten Kretschmann daher im Verdacht, zwar „gerne über Mitbestimmung“ zu reden, „aber wenn es an die Realität geht, wird es nicht gewünscht“.

Bürger an Entscheidungen zu beteiligen, ist für jede Landesregierung schwierig. Denn Bürger fordern manchmal exakt das Gegenteil dessen, was sich ein Ministerpräsident vorstellt. Bei der Rückkehr zu G9 zum Beispiel gilt Kretschmann als großer Skeptiker. Wenn er über seine „Politik des Gehörtwerdens“ spricht, baut er deshalb gerne einen entscheidenden Satz ein, eine Art Sicherheitsnetz: „Gehört werden heißt nicht erhört werden.“

Ein wenig Erfolg haben die Initiativen dann doch

Den Eindruck, dass unerwünschte Vorhaben eher beiläufig abgeräumt werden, hält nicht nur die Opposition für ein Problem. „Man lässt die Volksgesetzgebung ins Leere laufen“, sagt Sarah Händel vom Verein „Mehr Demokratie“, der sich für die Stärkung von Bürgerbeteiligung einsetzt. In Baden-Württemberg fallen ihr zwei grundsätzliche Mängel auf: Die Frage, wie viel ein Vorhaben kosten darf, müsste dringend geklärt werden. Außerdem bräuchte es eine frühzeitige Zulässigkeitsprüfung – weil nichts frustrierender sei, als dass Leute Tausende Unterschriften sammeln und es hinterher heißt: alles umsonst.

Dabei hegt sie, bei aller Kritik, grundsätzlich Sympathie für Kretschmanns Bestreben, Bürger intensiver zu beteiligen. Er habe „vieles angestoßen“, sagt Händel. Die vielen Initiativen zeigen aus ihrer Sicht, dass „die direkte Demokratie einigermaßen lebendig ist“. Und sie haben auch mal Erfolg. Dazu würde Händel ausdrücklich auch die G9-Initiative zählen, die jetzt zwar abgelehnt wurde, die aber aus ihrer Sicht trotzdem eine Menge erreicht habe.

Über das Schulsystem wollte die grün-schwarze Koalition nämlich eigentlich gar nicht sprechen, zu uneinig sind sich beide Partner in der Frage, wie Kinder lernen sollen. „Die Initiative hat das aufgebrochen“, sagt Händel. Sie hat der Regierung das Thema aufgenötigt, es gab ein Bürgerforum zur Bildung – und auch das G9 soll ab dem Schuljahr 2025/26 wieder eingeführt werden. Zwar erst mal nur für die Klassen fünf und sechs und nicht für alle, wie es die Initiative fordert – aber immerhin. Händel sieht das so: Eine Bürgerinitiative kann scheitern – und trotzdem gewinnen.