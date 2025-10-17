Zum Hauptinhalt springen

Winfried KretschmannDer langsame Abschied eines talentierten „Sprücheklopfers“

Lesezeit: 3 Min.

Winfried Kretschmann bei der Vorstellung seiner Biografie in Berlin.
Winfried Kretschmann bei der Vorstellung seiner Biografie in Berlin. (Foto: Landesvertretung Baden-Württemberg)

Nach 15 Jahren als Ministerpräsident von Baden-Württemberg tritt Winfried Kretschmann nicht mehr an. Bei einem Besuch in Berlin geht es bereits um sein politisches Vermächtnis.

Von Katharina Erschov, Berlin

Wie es sich wohl anfühlt, an einem einzigen Abend so viel Lob und Anerkennung zu erleben? Winfried Kretschmann, der Noch-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, müsste es sagen können. Doch der bleibt am Donnerstagabend sachlich, lässt nicht hinter seine Fassade blicken, ob und wie ihn die vielen Komplimente berühren. „Ich bleibe auf dem Teppich, auch wenn der Teppich fliegt“, hatte der Grünen-Politiker schon seinen Wahlsieg 2011 kommentiert, der ihm das Amt des Ministerpräsidenten verschaffte. Die Einstellung gilt, soweit es sich durchschauen lässt, bis heute.

Zur SZ-Startseite

Biografie über Winfried Kretschmann
:Der Erblasser

Die Journalistin Dagmar Seitzer hat ein Buch über Winfried Kretschmann geschrieben, den bisher ersten und einzigen grünen Ministerpräsidenten. Auch die Aspiranten auf seine Nachfolge kommen zu Wort. Beide versprechen etwas.

Rezension von Roland Muschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite