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DiplomatiePutin plant China-Reise für kommende Woche

Der russische Präsident Wladimir Putin (links) spricht 2025 mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.
Der russische Präsident Wladimir Putin (links) spricht 2025 mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Alexander Kazakov/Pool Sputnik K

Gerade erst war US-Präsident Trump in Peking. Jetzt will sich auch Kremlchef Putin mit Chinas Staatschef Xi treffen – und das schon in wenigen Tagen.

Wenige Tage nach dem Peking-Besuch von US-Präsident Donald Trump will in der kommenden Woche der nächste hochrangige Staatschef nach China fliegen. Russlands Präsident Wladimir Putin werde das Land am Dienstag und Mittwoch besuchen, teilten der Kreml und das Außenministerium in Peking mit. Putin folge damit einer Einladung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping.

Bei dem Besuch wollen Putin und Xi demnach über die Beziehungen ihrer Länder sprechen und sich über internationale wie regionale Probleme austauschen. Im Anschluss sei geplant, eine gemeinsame Erklärung und einer Reihe bilateraler Dokumente zu unterzeichnen. Auch ein Treffen mit Ministerpräsident Li Qiang steht demnach auf dem Programm.

Putins Besuch sei verbunden damit, dass sich die Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zum 25. Mal jährt.

Erst am Freitag war Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch in China zurück in die USA geflogen. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking gewesen, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde.

© SZ/dpa/saul - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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