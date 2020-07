Die Ermittlungen zur Stuttgarter Krawallnacht vom 20. Juni haben eine heftige Kontroverse ausgelöst. Denn die Polizei forscht bei Standesämtern nach, ob deutsche Tatverdächtige einen Migrationshintergrund haben. Die Polizei wies Vorwürfe zurück, sie betreibe "Stammbaumforschung". Sie habe lediglich die Nationalität der Eltern von Verdächtigen recherchiert, nicht der Großeltern. Dennoch sind einige Fragen offen.

Warum erfragt die Polizei überhaupt die Herkunft?

Nach der Randale in der Stuttgarter Innenstadt haben sowohl die Polizei als auch die Stadt Stuttgart und die Landesregierung davor gewarnt, die Tatverdächtigen vorschnell in eine Schublade zu stecken. Vor allem in sozialen Medien hieß es schon bald, es seien überwiegend Migranten oder Geflüchtete beteiligt gewesen. Die Mehrzahl der Tatverdächtigen hat jedoch eine deutsche Staatsangehörigkeit. Thomas Berger, Vizepräsident des Polizeipräsidiums, sprach nach den Ausschreitungen von einer "heterogenen Gruppe". Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beauftragte Innenminister Thomas Strobl (CDU), ihm bis spätestens nach der Sommerpause einen Bericht über Beteiligte und mögliche Tatmotive vorzulegen. Man müsse sich sehr genau den sozialen Hintergrund der jungen Männer ansehen, die entweder Straftaten begangen hätten, indem sie Scheiben einwarfen und Geschäfte plünderten - oder indirekt dazu beitrugen, indem sie Täter anfeuerten oder filmten. Nur so könne man entscheiden, wie die Politik sinnvoll reagieren könne.

Wie ist die Haltung der Stuttgarter Grünen?

Gabriele Nuber-Schöllhammer, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stuttgarter Gemeinderat, sagt, sie sei irritiert gewesen, wie detailreich Polizeipräsident Franz Lutz öffentlich aufgeschlüsselt habe, welche Herkunft die Tatverdächtigen haben. "Da wurde relativ deutlich der Migrationshintergrund in den Fokus gestellt", sagt sie. Es bestehe die Gefahr, dass es in der Debatte über die Ursachen der Krawallnacht zu sehr um diese Fragen gehe und die Gesellschaft gespalten werde. Grundsätzlich sei es aber wichtig, zu analysieren, wer beteiligt war und ob es in Stuttgart eine Gruppe junger Männer gebe, die sozial nicht ausreichend integriert seien. Möglicherweise hätten manche Jugendliche das Gefühl, sie gehörten nicht zur Gesellschaft. Uli Sckerl, innenpolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion, findet die sozialen Verhältnisse relevant, zieht aber eine Grenze: "Die Frage nach der Nationalität der Eltern hilft hier nicht weiter und ist für polizeiliche Ermittlungen auch nicht Standard."

Was sagt Seehofer dazu?

Nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sind die Nachforschungen über die Herkunft der Eltern von Straftätern bei Standesämtern angemessen. Zum einen handle es sich um einen "Gewaltexzess" in Stuttgart. Dieses "neues kriminelle Phänomen" sei genau zu untersuchen, sagte Seehofers Sprecher am Montag in Berlin. Zum anderen seien die meisten Tatverdächtigen Jugendliche und Heranwachsende. Hier seien "Aspekte der Prävention" besonders wichtig: "Insofern ist es ein polizeiliche Standardvorgehen, dass das soziologische Umfeld von solchen Tätern im Rahmen der Erforschung des Sachverhalts mit einbezogen wird." Neben Alter, Geschlecht und Bildungsgrad werde auch ein möglicher Migrationshintergrund recherchiert. "Selbstverständlich" würden auch Informationen über Eltern gesammelt, damit das Gericht am Ende eine "Gesamtabwägung" treffen könne. Es mache einen Unterschied, ob jemand schon immer im Land sei oder erst seit Kurzem. "Bei der Würdigung der Straftaten kann das eine Rolle spielen, wenngleich das bei der Frage nach der Nationalität keine Auswirkungen auf die Sanktionierung als solches hat", so Seehofers Sprecher.