Die Spuren sind nicht zu übersehen. Das derzeit wohl bekannteste Schuhgeschäft Frankfurts ist zur Hälfte in Pressspan gepackt. Drei Security-Männer in Warnwesten wachen vor der Tür, mehr als ein Dutzend Polizeiautos haben sich an diesem Abend in Stellung gebracht. Ein paar Jugendliche halten ihre Handys hoch und machen Selfies. „Krass, hier war das“, sagt einer.
Randale nach Jugendprotesten„Das waren Leute mit dem IQ von ‘ner Schildkröte“
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„Migrantisches Milieu“, „Chaoten“: Nach der Krawallnacht in Frankfurt wurde viel über die Jugendlichen auf der Zeil gesprochen. Was sagen junge Menschen dort selbst?
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt am Main
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