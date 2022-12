Aufgrund anhaltender und vieler Krankheitsfälle von Ärzten und Pflegekräften sagt die Berliner Charité bis Ende des Jahres alle verschiebbaren Operationen ab. "Wir bedauern dieses Vorgehen", teilte die Klinik am Mittwoch mit. Dadurch wolle man ermöglichen, dass dringende Behandlungen wie zeitkritische Tumoroperationen und Transplantationen sowie die Versorgung von Patienten nach Schlaganfällen und Herzinfarkten durchgeführt werden könnten. Von Montag an würden zunächst bis Ende des Jahres alle elektiven Eingriffe verschoben. Hinzu komme, dass Personal in die Kindermedizin verlegt worden sei. Auch in anderen Krankenhäuser in Deutschland wie dem Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum werden vorübergehend keine geplanten Operationen und Behandlungen mehr durchgeführt.