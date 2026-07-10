Die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ist beschlossen. Von 2027 an wird es für Versicherte teurer. Und auch Kliniken, Ärzte und Psychotherapeuten müssen sich auf Einbußen einstellen. Was wird sich konkret für Versicherte ändern? Darüber spricht in dieser Folge „Auf den Punkt“ Rainer Stadler, er ist der SZ-Experte für Fragen zum Gesundheitssystem. Er sagt, dass es von 2027 an erhebliche Einschnitte für Versicherte und Ärzte geben werde. Die Hauptlast werde bei den Versicherten liegen.

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Zum Weiterlesen und -hören:

Hier hören Sie den SZ-Podcast „In aller Ruhe“, in dem Carolin Emcke mit Rachel Goldberg-Polins über Trauer und das Weiterleben spricht, nachdem Goldberg-Polins Sohn Hersh von der Hamas in den Gazastreifen entführt und dort getötet wurde.

Hier finden Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Pauline Claßen

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix.

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