Kommendes Jahr wollen viele Krankenkassen ihre Beiträge erhöhen. So steigt zum Beispiel der Zusatzbeitrag der Techniker Krankenkasse von 2,45 Prozent auf 2,69 Prozent. DAK und andere ziehen nach. Woran liegt das? Und hätte Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eine Erhöhung verhindern können? Darüber spricht in dieser Folge des Podcasts SZ-Korrespondent Bastian Brinkmann aus dem Parlamentsbüro in Berlin.

Weitere Nachrichten: Russischer General bei Anschlag in Moskau getötet; Trump ernennt Sondergesandten für Grönland; neue Erkenntnisse zum Terroranschlag in Sydney.

Zum Weiterlesen: Erfahren Sie hier, ob „Lap Coffee“ wirklich eine Ausgeburt des Kapitalismus ist.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Laura Sagebiel

