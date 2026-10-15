Gestern Nachmittag hat die SPD für Friedrich Merz geklatscht, und das ist in dieser Woche ja fast schon eine Eilmeldung. Der Kanzler hat in einer Rede im Bundestag Bärbel Bas gewürdigt, nach ihrem Rücktritt als Ministerin für Arbeit und Soziales. „Sie hat dieses Amt mit großer Empathie vor allem für die Schwachen in unserer Gesellschaft ausgeübt“, sagte der CDU-Vorsitzende. Er spreche im Namen der Bundesregierung Mitgefühl aus für den Tod ihrer Stieftochter.

Politiker sind Menschen, und Menschen gehen unterschiedlich mit den Zumutungen ihres Berufs um, schreiben meine Kollegen in diesem nachdenklichen und lesenswerten Text. Denn Politik wird zwangsläufig auch mal sehr persönlich. Das Verhältnis zwischen Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil ist nicht nur irgendeine Bekanntschaft am Arbeitsplatz, sondern essenziell für die Regierung.

CDU und SPD haben sich diese Woche gestritten, ob jetzt der Todesfall in Bas‘ Familie oder die Krebserkrankung einer Landesministerin der CDU der härtere Schicksalschlag ist. Ich finde das nicht gut, wenn Politiker sich das gegenseitig vorwerfen. Meine Meinung dazu habe ich in einem kleinen Video aufgenommen, das Sie auf meinem Instagram-Konto schauen und kommentieren können.

Im Kampf gegen Hunger kam die Welt lange gut voran. Doch jetzt warnt die Welthungerhilfe: Zum ersten Mal seit 20 Jahren meldet die Organisation wieder steigende Zahlen. Mein Kollege Michael Bauchmüller erklärt, woran das liegt.

Die Ukraine hat ein Problem, das dort kaum jemand für einen Zufall hält: Das Satellitennetzwerk Starlink von Elon Musk funktioniere an der Front nur noch eingeschränkt, sagt ein Berater des Präsidenten. Wie genau das den Verteidigungskampf der ukrainischen Soldaten erschwert, schreibt mein Kollege Sebastian Gierke in diesem Artikel.

Was heute wichtig ist

Krankenkassenbeiträge können stabil bleiben. Zum ersten Mal seit Jahren können die Zusatzbeiträge der Krankenkassen stabil bleiben, zeigt eine Prognose des Gesundheitsministeriums und der Krankenkassen. Trotzdem müssen Versicherte mehr für Medikamente ausgeben, zudem müssen Gutverdiener mehr zahlen. Die Kinderkrankentage sollen wieder reduziert werden. Die Lage bleibe angespannt, teilte Gesundheitsminister Linnemann mit. Zum Artikel

Berlin: Rot-Grün-Rot steckt in der Vertrauenskrise – will aber weiter sondieren. Eigentlich wollten sich Linke, Grüne und SPD bis zum Beginn der Berliner Herbstferien auf den Beginn von Koalitionsgesprächen einigen. Doch dann unterbrachen Grüne und SPD die Sondierungen, weil die Linken sich angeblich nicht an Absprachen gehalten hätten. Jetzt sagt Linken-Spitzenkandidatin Eralp, die „Missverständnisse zwischen uns sind ausgeräumt“. Zum Artikel

Maut-Prozess: Zwei Zeugen belasten Scheuer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Ex-Verkehrsminister Scheuer vor dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags gelogen hat. Scheuer bestreitet das. Zwei Zeugen aber belasten ihn vor Gericht und erinnern sich an ein Angebot, die Vertragsunterzeichnung für die schlussendlich gescheiterte Maut zu verschieben. Zum Artikel

Merz: Ukraine-Hilfe nicht zulasten von Sozialausgaben. Bundeskanzler Friedrich Merz hat den Vorwurf von Rechts- und Linksaußen zurückgewiesen, dass die Hilfe für die Ukraine zulasten von Sozialausgaben geht. „Kein Euro, der in die Ukraine fließt, fehlt bei den Sozialausgaben und den Bildungsausgaben in unserem Land“, sagte er während der Regierungserklärung zum anstehenden EU-Gipfel. Zum Artikel

Zum ersten Mal seit 20 Jahren: Langfristig könnten wieder mehr Menschen hungern. Im Kampf gegen die Unterernährung hatte die Welt hohe Ziele und kam zwei Jahrzehnte lang voran. Jetzt legt die Welthungerhilfe alarmierende Zahlen vor: Es drohe ein Teufelskreis aus Hunger und Konflikten. Der Welthunger-Index misst und gewichtet dabei nicht allein die Unterernährung, sondern unter anderem auch Wachstumsverzögerungen bei Kindern. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Verbände warnen vor nationalem Sonderweg bei Social-Media-Regulierung. Die Bundesregierung will Kinder und Jugendliche mit nationalen Regeln besser vor Risiken auf Social Media schützen, bis die einheitliche EU-Lösung fertig ist. Doch die gestern vorgestellten Eckpunkte ziehen Kritik auf sich. Auch wichtig: Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann skizziert seinen Plan für eine verbesserte Datennutzung. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Handel mit China, Haushaltsstreit, Ukraine: Die Fronten beim EU-Gipfel. Beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel steht viel auf dem Spiel. Der Budgetstreit ist festgefahren. Beim Umgang mit China hingegen zeigt sich ungewohnte Einigkeit und eine ganz neue Entschlossenheit. Ein Strukturproblem der EU kann der Gipfel allerdings nicht lösen – und dadurch bleibt die EU nur bedingt handlungsfähig. Zum Briefing