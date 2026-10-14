Die Zusatzbeiträge können stabil bleiben – zum ersten Mal seit Jahren. Das zeigt eine gemeinsame Prognose des Gesundheitsministeriums und der Krankenkassen. Sie schätzen zusammen, wie teuer das Gesundheitssystem 2027 wird. Die bisherige Beitragshöhe reicht demnach aus, um die Ausgaben zu decken. Das liegt an einem Sparpaket, das die Regierung beschlossen hat. „Wir haben unser wichtigstes Ziel erreicht“, sagte Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU). „Nach wiederholten Beitragserhöhungen ist das ein gutes Zeichen.“ Jedoch besteht laut Krankenkassen noch ein Risiko, dass die Versicherten doch mehr zahlen müssen. „Diese Stabilität steht auf wackligen Füßen, denn das Sparpaket ist knapp bemessen“, sagte Ulrike Elsner vom Verband der Ersatzkassen.