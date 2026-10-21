Deutschlands Krankenkassen unterstützen Forderungen nach einer Terminvergabe beim Arzt unabhängig vom Versichertenstatus. „Es ist überfällig, dass es bei der Terminvergabe nur noch nach medizinischer Notwendigkeit gehen darf“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Stefanie Stoff-Ahnis, der Deutschen Presse-Agentur. „Dass dieses Problem jetzt in seiner ganzen Tragweite in der Politik angekommen ist, ist ein gutes Signal für 75 Millionen gesetzlich Versicherte“, sagte die Spitzenvertreterin der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Auch Politiker von CSU und SPD dringen auf Schritte gegen lange Wartezeiten auf einen Arzttermin für gesetzlich Versicherte. Klaus Holetschek, CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, sagte der Bild-Zeitung: „Es sollte darüber nachgedacht werden, ob Onlineportale für Terminvergaben nicht mehr abfragen dürfen, ob ein Patient gesetzlich oder privat versichert ist.“ SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis sprach sich dort überdies für die Einführung einer „Termingarantie“ aus. Stoff-Ahnis sagte, die Frage nach der Art der Krankenversicherung sei faktisch „ein Instrument zur Diskriminierung“ gesetzlich Versicherter. „Es ist doch absurd und mit meinem Verständnis von Gerechtigkeit nicht vereinbar, wenn kranke Menschen nicht in der Reihenfolge der medizinischen Notwendigkeit Arzttermine bekommen, sondern nach dem Versicherungsstatus.“ Die Koalition will ein Primärversorgungssystem auf den Weg bringen. Dabei sollen Patientinnen und Patienten durch bestimmte Arztpraxen als erste Ansprechpartner besser durchs Gesundheitssystem geleitet werden.