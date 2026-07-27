Eine Mehrheit der Bevölkerung hält die von der Bundesregierung geplante höhere Besteuerung bestimmter alkoholischer Getränke einer Umfrage zufolge für sinnvoll, wie aus der am Montag von der Kaufmännischen Krankenkasse KKH veröffentlichten repräsentativen Befragung hervorgeht. Nach Angaben der Kasse befürworten 64 Prozent der Befragten den Vorstoß für höhere Steuern auf hochprozentige Spirituosen, Schaumwein, Likörweine und Alkopops. 33 Prozent halten eine solche Maßnahme nicht für sinnvoll. Nur 29 Prozent rechnen der Umfrage zufolge damit, dass der Konsum der höher besteuerten Getränke zurückgeht. 75 Prozent erwarten stattdessen eine Verlagerung hin zu Bier und Wein. 70 Prozent gehen davon aus, dass Verbraucher Alkohol verstärkt dort kaufen könnten, wo er günstiger angeboten wird, etwa in Nachbarländern. Auch die erhoffte Schutzwirkung für Jugendliche wird demnach skeptisch beurteilt. 38 Prozent glauben, dass höhere Preise den Anreiz für Jugendliche verringern würden, Alkopops und ähnliche Getränke zu konsumieren