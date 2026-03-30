Den Krankenkassen geht das Geld aus. Schon seit Jahren geben sie mehr aus, als sie einnehmen. Längst reichen die Beiträge der Versicherten nicht mehr aus, um Therapien, Tabletten und Klinikaufenthalte zu decken. Wie bei einer sich immer weiter öffnenden Schere klaffen Ausgaben und Einnahmen auseinander. Die Folge ist ein Milliardendefizit.