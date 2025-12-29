Wie sind steigende Milliardenkosten für die medizinische Versorgung unter Kontrolle zu bekommen? Ein Vorschlag wäre, die Patienten bei Arztbesuchen oder Aufenthalten im Krankenhaus stärker zur Kasse zu bitten. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, forderte in der Bild eine „Kontaktgebühr“ bei jedem Arztbesuch. „Sie könnte, wie zum Beispiel in Japan, bei drei oder vier Euro liegen und sollte von den Krankenkassen eingezogen werden. So könnte die Einnahmebasis der Kassen erhöht werden“, sagte Gassen. Die Gebühr müsse sozialverträglich gestaltet werden, damit niemand überfordert werde.

Er schlug auch die Einführung eines „digitalen Ärzte-Lotsen“ für Patienten vor, um die Zahl unnötiger Arztbesuche zu reduzieren und Kosten zu senken. Dieser Lotse soll Patienten beraten und Arztbesuche koordinieren: „Um wirklich Effizienzgewinne zu erzielen, könnte ein digitaler Ärzte-Lotse für Patienten helfen. Durch eine solche Koordination für Patienten könnten unnötige Doppel- und Dreifachbehandlungen verhindert werden.“

Der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, forderte ebenfalls in der Bild-Zeitung: „Die Zuzahlung bei Krankenhausaufenthalten sollte verdoppelt werden: von zehn auf 20 Euro am Tag. Das ist angemessen.“ Das bringe den Krankenkassen zusätzlich rund 800 Millionen Euro im Jahr.Auch Patienten, die ohne vorherige telefonische Beratung die Notfallzentren der Krankenhäuser aufsuchen, sollten laut Gaß zahlen müssen. „Wer künftig ohne Kontaktaufnahme und Beratung durch die Leitstelle die Notfallzentren an den Krankenhäusern nutzt, sollte dafür eine Gebühr bezahlen. Ich finde 30 bis 40 Euro angemessen“, sagte er.

Exklusiv Gesetzliche Krankenversicherung : So einen Konflikt hat das Gesundheitssystem noch nicht gesehen Krankenkassen und Ministerin geben sich gegenseitig die Schuld, dass die Beiträge steigen. Die Kritik an der Amtschefin Nina Warken ist heftig. Doch es gibt auch Lob. SZ Plus Von Bastian Brinkmann und Michaela Schwinn ...

Die schwarz-rote Bundesregierung will im neuen Jahr eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung angehen. Ziel ist, den zuletzt immer schnelleren Ausgabenanstieg für die Versorgung zu begrenzen und weitere Beitragsanhebungen zu vermeiden. Das war eigentlich auch schon dieses Jahr das Ziel. Doch die Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen steigen nun erneut. Eine Expertenkommission soll bis März Vorschläge zur Stabilisierung ab dem Jahr 2027 vorlegen.

Bis Ende 2026 sollen weitergehende Reformvorschläge folgen. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte deutlich gemacht, dass es um mehr Effizienz und Steuerung gehen soll. Alle Einnahmen und Ausgaben sollen auf den Prüfstand. Es werde Veränderungen „für alle“ geben, sagte sie.