Weniger Kliniken, dafür bessere Qualität, so könnte man das Ziel der Krankenhausreform zusammenfassen. Weil der CDU und den Ländern die Pläne des früheren Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) zu weit gingen, musste die neue Ministerin Nina Warken (CDU) nachbessern. Am Mittwoch einigte sich das Kabinett nun auf die Reform der Reform. Die Bundesländer bekommen unter anderem mehr Zeit für die Umsetzung und dürfen Ausnahmen für Kliniken beantragen, die die Qualitätsstandards nicht erfüllen. Wie es um das deutsche Gesundheitssystem steht und was von dem neuen Gesetz zu halten ist, erklärt Gesundheitsökonom Reinhard Busse. Er ist Professor für Management im Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin.