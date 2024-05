Wer derzeit eine Stelle in einem Krankenhaus in Bayern antreten möchte, kann selbstbewusst in die Gehaltsverhandlungen gehen. Egal, ob es um Kardiologen, Notfallmediziner oder Chirurgen geht: Die Preise für Fachärzte seien extrem gestiegen, sagt Christian Schmitz. Kliniken überböten einander mit ihren Angeboten - und alles nur, um mögliche neue Vorgaben aus dem geplanten Krankenhausgesetz zu erfüllen: "Das ist bedrohlich."

Schmitz ist Chef der Arberlandkliniken im Landkreis Regen, am östlichen Rand von Bayern, fast schon an der tschechischen Grenze. Seine zwei Kliniken in den Städten Viechtach und Zwiesel haben jeweils genau 166 Betten. In den Reformplänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spielen sie damit eine eher untergeordnete Rolle. Für die Versorgung in der Region aber sind sie wichtig. Wer im Landkreis Regen etwa plötzlich Herzprobleme bekommt, den fahren die Notärzte nach Viechtach. Sie haben dort ein voll ausgestattetes Herzkatheter-Labor, können also einen feinen, biegsamen Schlauch bis ins Herz schieben und dort zum Beispiel verengte Adern aufdehnen. Noch. Denn nach den Plänen für die Krankenhausreform könnte es für kleinere Kliniken schwer werden, solche Fachabteilungen zu halten.

Für ein Herzkatheter-Labor braucht man künftig fünf Vollzeit-Kardiologen

Die Reform soll Kliniken den wirtschaftlichen Druck nehmen, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach versprochen. Statt für jeden Behandlungsfall einzeln bezahlt zu werden, sollen sie künftig einen Teil ihrer Vergütung pauschal erhalten. Diese sogenannten Vorhaltepauschalen knüpft das Gesetz aber an sehr genaue Vorgaben, wie viele Ärzte künftig wo zu arbeiten haben. Wer ein Herzkatheter-Labor anbieten will, soll fünf kardiologische Fachärzte in Vollzeit nachweisen. So steht es in den Strukturvorgaben für die Kliniken in NRW, die als Blaupause für die Reform gelten. In Viechtach waren sie bislang zu dritt. Schmitz hat nichts gegen zusätzliche Ärzte: Nur: In Zeiten von Fachkräftemangel findet er sie kaum. Wer immer diese Reform gemacht habe: "Die haben keine Ahnung von der Verfügbarkeit von medizinischem Personal in Deutschland", sagt er.

Ein anderes Beispiel aus der Notaufnahme: Rund um die Uhr soll dort künftig ein Facharzt mit der Zusatzweiterbildung für klinische Akut- und Notfallmedizin erreichbar sein. Der Haken: Die Ausbildung ist in Bayern erst vor vier Jahren eingeführt worden, sie dauert 24 Monate. Wo sollen bis zum Start der Reform all die ausgebildeten Notfallmediziner herkommen, fragt Schmitz.

Oder sind die strengen Personalvorgaben doch ein Hebel, damit viele kleinere Kliniken solche Abteilungen künftig nicht mehr anbieten können? Gesundheitsminister Karl Lauterbach bestreitet das. Die Reform rette die kleinen Kliniken, sagte er im ZDF. Tatsächlich sieht das Gesetz Hilfen für Häuser in strukturschwachen Gegenden vor. Allerdings sind auch die wieder an strenge Auflagen geknüpft. Die Häuser müssen rund um die Uhr sechs Intensivbetten für die Notfallversorgung vorhalten, drei davon mit Beatmungsgerät. Wenn die nicht ausgelastet sind, entstehen den Kliniken wieder Kosten, da nutzt auch der Zuschlag nichts. Die Bundesländer pochen hier ebenfalls deshalb auf Änderungen.

"Die Reform folgt klar dem Motto: Groß ist gut", sagt Roland Engehausen von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Möglichst viele Behandlungen sollen künftig in möglichst großen Kliniken angeboten werden. Die anderen Häuser sollen die Basisversorgung einer alternden Bevölkerung übernehmen. Statt einer Kardiologie hätten sie dann noch eine allgemeine Innere Medizin. Statt das Herz im Katheter-Labor zu untersuchen, würden sie EKGs schreiben. Auf dem Land bezweifeln sie, dass diese Aufteilung funktionieren wird. "Welcher Arzt hat Lust, in einem Krankenhaus zu arbeiten, in dem er nur einen Bruchteil seines Könnens anwenden darf?", fragt Schmitz.

Was Berlin dabei aus Sicht der ländlichen Kliniken übersieht: Ihre Häuser sind längst Fixpunkte, an denen die Gesundheitsversorgung einer ganzen Region hängt. Praxen finden auf dem Land oft keine Nachfolger mehr, weil Ärzte das Risiko scheuen. In Zwiesel stellt die Klinik darum auch niedergelassene Fachärzte an, darunter Orthopäden, Gynäkologen und Psychiater. Sie arbeiten in einem Ärztehaus gleich neben dem Krankenhaus. Klinikärzte unterstützen dort auch den Notarztdienst, der eigentlich eine Aufgabe der niedergelassenen Ärzte ist. Vor allem aber bildet das Krankenhaus den medizinischen Nachwuchs aus. Derzeit können angehende Hausärzte die vollen 60 Monate ihrer Weiterbildungszeit im Klinikum verbringen. Ohne Krankenhaus müssten sie für die Fortbildung in die nächstgrößere Stadt - und das im Alter zwischen 25 und 35, in dem viele ihre Familie gründen. "Wer kommt dann noch zu uns zurück?", fragt Schmitz.

"Mit der Reform schaffen wir uns selbst unseren Versorgungsengpass, vor allem auf dem Land", glaubt auch BKG-Geschäftsführer Engehausen. Denn für das Landkrankenhaus gelte letztlich das gleiche wie für jeden Bäcker und die Kreissparkasse: Was ein Mal weg ist, kommt nicht wieder.

Bei manchem Haus wäre das zu verkraften. Denn wo Kliniken gebaut wurden, folgte in der Vergangenheit mitunter politischen Eitelkeiten eher als den Bedürfnissen einer Region. Der Landkreis Regen etwa baute seine Kliniken an die Landkreisgrenze. Das Haus in Viechtach entstand 1984. Im selben Jahr baute auch der Nachbarlandkreis Cham ein ähnliches Haus - nur 13 Kilometer nördlich, erzählt Schmitz: "Ein gemeinsames, größeres Haus wäre vermutlich klüger gewesen." Welches Krankenhaus braucht die Region wirklich? Darauf hätte Schmitz gerne eine Antwort aus Berlin oder auch von der bayerischen Staatsregierung, die ja für Krankenhausplanung zuständig ist. Mit der Reform allein aber bleibt es ein wenig dem Zufall überlassen, wer überlebt.

Im südlichen Landkreis Freyung-Grafenau, der von seiner grenznahen Lage und Größe fast ein Zwilling des Landkreises Regen ist, dünnt sich die Kliniklandschaft schon bedenklich aus. Vor einigen Jahren gab es dort noch drei Krankenhäuser. 2019 schloss das Haus in Waldkirchen. Inzwischen gibt es Diskussionen um den Standort in Grafenau. Sollte er zugemacht werden, bliebe den Menschen dort nach Norden nur der Weg zu ihm nach Zwiesel - 50 Kilometer sind das über kleine Landstraßen.