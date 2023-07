Die Kassenärzte warnen vor einem Scheitern der geplanten Krankenhausreform und fordern eine bessere Vernetzung von Kliniken und Arztpraxen. "Wenn die Ambulantisierung durch Einbindung der Praxen nicht gestärkt wird und die Auswahl der richtigen Kliniken nicht klug und strategisch koordiniert wird, dann wird diese Reform scheitern", sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der Neuen Osnabrücker Zeitung. In Deutschland gebe es weiterhin "absurd viele" stationäre Eingriffe, mit denen Versichertengelder verschwendet würden, sagte Gassen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte sich in der vergangenen Woche mit den Bundesländern über Eckpunkte einer Klinikreform verständigt und will über den Sommer einen Gesetzentwurf dazu erarbeiten.