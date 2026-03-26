Die Krankenhausreform war eigentlich schon zum Ende der rot-grünen Bundesregierung beschlossene Sache. Doch einige Bundesländer pochten auf Nachbesserungen, und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) schloss sich dem an, um, wie sie es formulierte, das Reformwerk ihres Vorgängers Karl Lauterbach (SPD) „alltagstauglich“ zu machen. Die Änderungen flossen in das Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) ein, das vom Bundestag verabschiedet ist und am Freitag noch den Bundesrat passieren muss. Doch es gibt Unstimmigkeiten. Was bedeutet das für die Reform?