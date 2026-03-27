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BundesratKrankenhausreform nimmt letzte Hürde

Lesezeit: 3 Min.

Patienten sollen in Kliniken besser versorgt werden und später seltener mit Komplikationen zu kämpfen haben, versprechen Befürworter der Reform.
Patienten sollen in Kliniken besser versorgt werden und später seltener mit Komplikationen zu kämpfen haben, versprechen Befürworter der Reform. Florian Peljak

Nach Kritik aus den Bundesländern hat Gesundheitsministerin Warken die Reform ihres Vorgängers Lauterbach um ein Gesetz ergänzt, am Freitag passierte es den Bundesrat. Was bedeutet das für Kliniken und Patienten?

Von Rainer Stadler

Die Krankenhausreform war eigentlich schon zum Ende der rot-grünen Bundesregierung beschlossene Sache. Doch einige Bundesländer pochten auf Nachbesserungen, und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) schloss sich dem an. Sie versprach, das Reformwerk ihres Vorgängers Karl Lauterbach (SPD) „alltagstauglich“ zu machen. Die Änderungen flossen in das Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) ein, das der Bundestag kürzlich verabschiedete und am Freitag auch den Bundesrat passiert hat. Woran es zuletzt noch hakte und wie die Reform nun umgesetzt wird – ein Überblick.

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SZ PlusVon Andreas Glas, Nina von Hardenberg (Text) und Florian Peljak (Fotos)

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