Die Krankenhausreform war eigentlich schon zum Ende der rot-grünen Bundesregierung beschlossene Sache. Doch einige Bundesländer pochten auf Nachbesserungen, und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) schloss sich dem an. Sie versprach, das Reformwerk ihres Vorgängers Karl Lauterbach (SPD) „alltagstauglich“ zu machen. Die Änderungen flossen in das Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) ein, das der Bundestag kürzlich verabschiedete und am Freitag auch den Bundesrat passiert hat. Woran es zuletzt noch hakte und wie die Reform nun umgesetzt wird – ein Überblick.