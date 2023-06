Von Angelika Slavik, Berlin

Karl Lauterbach steht im Kesselhaus-Hörsaal des Berliner Unfallkrankenhauses, er hat eine Gruppe honoriger Herren dabei, alles Mitglieder der "Regierungskommission Krankenhausversorgung". Was der Bundesgesundheitsminister hingegen nicht mitgebracht hat an diesem Donnerstagmittag: Euphemismen. "Bei den planbaren und auch bei den Notfall-Eingriffen hat Deutschland erhebliche Qualitätsdefizite. Das muss man ehrlich einräumen", sagt Lauterbach. "Wir sind im internationalen Vergleich bei vielen Erkrankungen nicht in der Spitze. Auch nicht in Europa." Das wirke sich messbar auf die Lebenserwartung aus.