Von Rainer Stadler

Die Last der Versorgung von Corona-Patienten war bisher sehr ungleich verteilt in Deutschland: Die meisten Kliniken hatten wenige Fälle, einige Häuser in den Hotspots aber sehr viele. Dafür kann niemand etwas; dafür, dass gerade letztere nun in finanzielle Schwierigkeiten geraten, schon. Gesundheitsminister Spahn hatte die Kliniken im Frühjahr aufgefordert, alle Kräfte im Kampf gegen die Seuche zu mobilisieren, der Bund werde für die Kosten aufkommen. Er steht also im Wort.

Natürlich hat die Pandemie das Gesundheitssystem viel Geld gekostet. Trotzdem geht es nicht an, nun auf dem Rücken derer zu sparen, die in den Krankenhäusern bis zur Erschöpfung arbeiten. Den Managern dieser Häuser bleibt nichts anderes übrig, als die Kosten wieder hereinzuholen: durch Entlassungen - auch jener Menschen, die im Frühjahr noch Beifall von den Balkonen aus bekamen - oder durch Streichung von medizinischen Leistungen.

Sollte Spahn die am schwersten von Corona betroffenen Kliniken tatsächlich hängen lassen, würde das auch ein verheerendes Signal an alle anderen Krankenhäuser senden: Sie könnten auf die Idee kommen, im Alltag zu geizen, bei der Schutzausrüstung für die Mitarbeiter oder der Behandlung und Isolation von Corona-Verdachtsfällen. Und dann würde es richtig teuer.