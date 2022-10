Gesundheitsökonom Jonas Schreyögg fordert, mehr Patienten ambulant zu behandeln statt in Kliniken. Zugleich will er die Vergütungen ändern, damit auch kleine Krankenhäuser überleben können.

Von Rainer Stadler

Für die Bundesregierung macht sich eine Expertenkommission derzeit Gedanken, wie die Krankenhauslandschaft künftig aussehen könnte. Kommissionsmitglied Professor Jonas Schreyögg erklärt, was passieren muss, um den Krankenhäusern aus ihrer momentanen Not zu helfen.

SZ: Herr Schreyögg, Kliniken im ganzen Land klagen über tiefrote Zahlen, vor allem wegen der explodierenden Energiepreise. Wie schlimm ist die Situation?

Jonas Schreyögg: Der Anstieg der Energiekosten ist sicher eine besondere Belastung. Der Staat wird nicht umhinkommen, die Kliniken hier zu unterstützen. Aber Klagen über Defizite gab es auch schon früher. Das liegt am System der Finanzierung.

Warum?

Krankenhäuser werden nach Fallpauschalen vergütet, die für jeden Eingriff, für jede Operation feste Sätze vorgeben. Sie orientieren sich an den Durchschnittskosten, die bei dem Eingriff jeweils anfallen. Wer unter diesen Kosten bleibt, erwirtschaftet einen Überschuss, wer darüberliegt, ein Defizit.

Kein Krankenhaus kann sich auf Dauer ein Minus leisten.

Nein. Deshalb ist die Politik in der Vergangenheit den Kliniken immer wieder zu Hilfe gekommen und hat Pakete geschnürt. So hat sie sich auch vor dem Strukturwandel gedrückt, der eigentlich nötig wäre.

Gab es nicht jede Menge Vorschläge, die Zahl der Kliniken in Deutschland drastisch zu senken?

Es ist einfach zu sagen: Wir müssen die Hälfte der Krankenhäuser schließen. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, man könne die momentanen Probleme durch eine Krankenhausplanung lösen, wie das in Dänemark passiert ist.

Und warum funktioniert das bei uns nicht?

Die Planung ist Ländersache, und die Länder sind eng verknüpft mit den Kommunen. Da gibt es ein Gestrüpp von Interessen. Zudem kann ein Land rechtlich kaum etwas ausrichten, wenn der Träger sein Krankenhauses nicht umwandeln oder schließen möchte. Wir müssen das Problem über die Vergütung lösen, für die der Bund zuständig ist.

Wie genau?

Wir müssen es endlich schaffen, dass wir die wenig komplexen Fälle aus der stationären Versorgung herausbekommen. In anderen Ländern ist das längst Alltag. Die Eingriffe sollten ambulant erfolgen, sei es in den Krankenhäusern selbst, in OP-Zentren oder Arztpraxen. Das ließe sich mit der Vergütung steuern. Leisten-OPs zum Beispiel werden in Deutschland zu 80 Prozent in Krankenhäusern erbracht, obwohl sie der Gesetzgeber als ambulante Leistung vorsieht. In Kanada und Skandinavien werden diese OPs zu 75 Prozent ambulant durchgeführt. Der Anreiz ist bei uns einfach noch zu hoch, Patienten stationär aufzunehmen und über das Fallpauschalensystem abzurechnen.

Detailansicht öffnen Jonas Schreyögg ist Professor für Management im Gesundheitswesen an der Universität Hamburg, wissenschaftlicher Direktor des Hamburg Center for Health Economics und Research Associate an der Stanford University. (Foto: Metodi Popow/Imago)

Heißt das, wer ambulant operiert, bekommt weniger Geld?

Ja. Krankenhäuser können schon seit Langem ambulant behandeln, aber die Tagespauschale dafür ist relativ gering und nicht kostendeckend. Die Vergütung bei stationärer Behandlung ist um ein Vielfaches höher. Ambulante Zentren können noch weniger für diese Eingriffe abrechnen als die Krankenhäuser.

Wie viele Patienten könnten denn ambulant statt im Krankenhaus behandelt werden?

Etwa fünf Millionen Fälle pro Jahr. Das entspricht etwa einem Viertel aller Fälle in deutschen Kliniken. Das bindet Kapazitäten, Ärzte wie Pflegende, und kostet Milliarden. Zudem wissen wir, dass viele Patienten bei leichten Eingriffen lieber ambulant operiert werden.

Wie lässt sich das ändern?

Leichte Fälle müssten separat vergütet werden und natürlich besser als bisher. Und niedergelassene Ärzte sollten genauso viel bekommen wie die Kliniken, die den Eingriff ambulant vornehmen. Wir brauchen eine sektorengleiche Vergütung dieser Fälle. Zudem sind Gesetze zur Schaffung regionaler Gesundheitszentren nötig. Wir haben ja im Moment das Problem, dass viele Krankenhäuser auf dem Land nicht genug ausgelastet sind und deshalb nicht kostendeckend arbeiten. Da wären regionale Gesundheitszentren eine sinnvolle Alternative.

Was heißt "nicht genug ausgelastet"?

Nur mal als Vergleich: In Israel, Kanada und Skandinavien haben Kliniken eine Auslastung von 90 Prozent und mehr. Das heißt aber auch, dass es dort für viele OPs längere Wartezeiten gibt. In Deutschland würde die Bevölkerung solche Wartezeiten nicht akzeptieren. Deshalb sind die Häuser im Schnitt nur zu knapp 70 Prozent ausgelastet. Vor Corona waren es übrigens 77 Prozent. Es gibt einige Einrichtungen, die weit darunter liegen, bei 30, 40 Prozent. Viele von ihnen sind nicht bedarfsnotwendig, werden von der Bevölkerung gemieden und sollten durch regionale Gesundheitszentren ersetzt werden.

Es kommt aber selten gut an, wenn ein Krankenhaus durch ein Versorgungszentrum ersetzt wird, das nur ambulant behandelt.

Diese Bedenken müssen wir ernst nehmen. Es muss geklärt sein, was etwa mit älteren Menschen passiert, die unter einem Harnwegdefekt leiden und wegen einer Zustandsverschlechterung zu Hause nicht zurechtkommen. Für sie brauchen wir in den Gesundheitszentren allgemeinmedizinische Beobachtungsstationen, wie es sie in England, Frankreich oder Skandinavien gibt. Die Menschen werden dort betreut und niederschwellig versorgt, für ein bis drei Nächte, bis sie wieder nach Hause können. Oder Familien mit kleinen Kindern: Sie verlangen nach einem Kinderarzt, der auch im Notfall verfügbar ist. Da bietet es sich an, in das Gesundheitszentrum eine Praxis mit 24-Stunden-Bereitschaft zu integrieren. Auch ein ambulantes OP-Zentrum ist dort denkbar.

Viele Menschen, gerade auf dem Land, fragen sich, warum ihr Krankenhaus verschwinden soll, wenn es doch das einzige weit und breit ist.

Die Frage ist, ob die Menschen tatsächlich in dieses Krankenhaus gehen, wenn sie schwer erkranken. Wer einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleidet, ist sicher besser versorgt, wenn ihn ein Rettungswagen oder ein Hubschrauber in ein größeres Krankenhaus bringt, das auf solche Fälle spezialisiert ist. Dazu gibt es mittlerweile eine erdrückende empirische Evidenz.

Mit dem Argument lässt sich nahezu jedes kleinere Landkrankenhaus schließen.

Das ist sicher ein Fehler im System. Krankenhäuser bekommen bei uns nur Geld für Fälle. Für Krankenhäuser auf dem Land, die für eine Region notwendig sind, wäre eine Mischfinanzierung sinnvoller. Sie sollten Vorhaltepauschalen dafür erhalten, dass sie die Versorgung in der Region aufrechterhalten. Dasselbe gilt für Stationen, die überwiegend Notfälle behandeln: wie Stroke-Units oder Chest-Pain-Units, spezielle Einheiten in Kliniken für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Es kann passieren, dass diese Einheiten in einem Jahr mal nur halb so viele Fälle haben wie erwartet. Obwohl sie bedarfsnotwendig sind, könnte die Klinikleitung wegen der fehlenden Erlöse dann auf die Idee kommen, die Station zu verkleinern oder gar abzubauen. Deshalb sind auch hier Vorhaltepauschalen nötig, die wenigstens einen Teil der Kosten decken.

Das Fallpauschalensystem ganz abschaffen, wie es manche fordern, wollen sie nicht?

Bei aller berechtigten Kritik muss man sagen: Seit der Einführung des Systems wissen wir definitiv besser, was in den Kliniken passiert. Und darauf haben Beitragszahler wie Patienten auch ein Recht. Für die Planung ist es ebenfalls zentral: Nur so lässt sich ja herausfinden, wo es eine Unter- oder Überversorgung gibt.

Über die Neuordnung der Krankenhauslandschaft wird seit Jahren gestritten - ohne dass sich groß etwas geändert hätte. Warum sollte das nun anders sein?

Aus meiner Sicht ist die Chance historisch. Zum einen hat die jetzige Regierung die Reform explizit als Ziel im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Zum anderen ist der Leidensdruck in den Kliniken hoch - auch wegen des zunehmend dramatischen Personalmangels. Experten mahnen das schon lange an, nun ist das Problem auch bei der Politik angekommen. Da hat Corona wirklich geholfen.