Die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser bleibt angespannt. Laut einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) bewerten zwei Drittel der Kliniken ihre Lage aktuell als schlecht oder sehr schlecht. In den Häusern mittlerer Größe mit 300 bis 600 Betten liegt dieser Wert sogar bei 71 Prozent. Nur sieben Prozent der Kliniken bezeichnen ihre Lage als gut oder sehr gut. Für die nahe Zukunft erwarten 75 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland eine schlechtere oder viel schlechtere Versorgung. Zwei Drittel der Häuser rechnen damit, ihre Leistungen reduzieren zu müssen, etwa indem sie die Bettenzahl senken, planbare Operationen verschieben oder Stationen schließen. Als Grund dafür nennen sie nicht nur ihre finanzielle Not, sondern auch den Mangel an Fachkräften. Von der Politik erwarten sich die Krankenhäuser vor allem einen Ausgleich der hohen Inflationskosten in den vergangenen Monaten. Die Bundesregierung kommt in der Umfrage schlecht weg: 97 Prozent der Kliniken sind mit ihrer Arbeit weniger oder gar nicht zufrieden. In Düsseldorf findet derzeit bis zum Donnerstag der Deutsche Krankenhaustag statt.