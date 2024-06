Gesundheit:Lauterbach hält trotz massiver Kritik am Klinikatlas fest

Lauterbach hält trotz massiver Kritik am Klinikatlas fest

Das neue Verzeichnis, das über die Qualität der Behandlung in Kliniken informieren soll, enthält verwirrende und offenbar auch falsche Angaben. Nicht schlimm, entgegnet das Bundesgesundheitsministerium: Das System lernt eben noch.

Von Rainer Stadler

Mitte vergangener Woche wurde Nils Krog, Geschäftsführer des Krankenhausträgers Ategris in Nordrhein-Westfalen, die Sprengkraft bewusst, die der neue Klinikatlas birgt. „Sollte man in Mülheim lieber nicht ins Krankenhaus gehen?“, titelte die Lokalzeitung. Die beiden Mülheimer Krankenhäuser, hieß es weiter, würden in dem Verzeichnis, das Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Mai gestartet hatte, schlecht abschneiden.