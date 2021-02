Beschäftigte in Kliniken sollen als Anerkennung für die Versorgung von Corona-Patienten eine Prämie von bis zu 1500 Euro erhalten. Dazu stellt der Bund insgesamt 450 Millionen Euro zur Verfügung. Die einzelnen Krankenhäuser sollen bestimmen, welche Arbeitskräfte eine solche Sonderzahlung bekommen sollen, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin. Spahn verwies auf die erschwerten Arbeitsbedingungen wie das Tragen von Schutzkleidung, harte Schichten oder psychische Belastungen. Die Kliniken sollen die Prämien bis Ende Juni 2021 an die Beschäftigten auszahlen. Als coronabedingt besonders belastet sollen neben Pflegekräften etwa auch Reinigungskräfte berücksichtigt werden.