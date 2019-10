Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei einer Pressekonferenz während eines Besuchs in Lettland.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat die AfD als den "politischen Arm des Rechtsradikalismus" bezeichnet. Der antisemitische Anschlag von Halle sei "eine Schande" und "ein Alarmzeichen, das niemanden von uns kalt lassen darf", sagte Kramp-Karrenbauer beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Saarbrücken. Es habe zuvor andere Alarmzeichen gegeben. "Aber das Problem ist, dass keines dieser Alarmzeichen anscheinend so angekommen ist, dass man erkennt: Rechtsradikalismus und der politische Arm des Rechtsradikalismus, die AfD, sind ein wirkliches Problem in Deutschland."

Mit dieser Formulierung reagierte die Parteivorsitzende auch auf Vorwürfe, sie habe die Tat von Halle verharmlost, als sie den Anschlag lediglich als "Alarmsignal" bezeichnete. Viele Kommentatoren hatten ihr vorgeworfen, ein solcher Anschlag sei eben kein Alarmsignal, sondern das Resultat zu vieler überhörter Signale.

Mit einer Charme-Offensive versuchte die Bundesverteidigungsministerin, den Unions-Nachwuchs für sich einzunehmen: Sie sei lange selbst für die JU aktiv gewesen und wisse deshalb, dass bei einem Deutschlandtag der Sonntagmorgen nach der Party des Vorabends das Härteste sei, was man erleben könne, sagte die wegen schlechter Umfragewerte unter Druck stehende Kramp-Karrenbauer den etwa 1000 Delegierten und Gästen. Man habe ja teilweise den Eindruck gehabt, es habe sich eher um das Format "Germany's next Topmodel" gehandelt, fügte sie ironisch hinzu, ohne die gefeierten Auftritte ihrer Konkurrenten wie etwa Friedrich Merz direkt anzusprechen.

"Müssen Schrittmacher sein"

Ungeachtet des internen Unmuts über die Arbeit Kramp-Karrenbauers hatten die Delegierten die Vorsitzende am Sonntag mit großem Beifall fast wie einen Popstar begüßt. Immer wieder wurde ihre Rede von Applaus unterbrochen. Als sie von ihren jüngsten Auslandsreisen als Verteidigungsministerin berichtete und verlangte, die Bundeswehr müsse so ausgestattet werden, dass die deutschen Soldaten wieder gesund zurückkommen könnten, erhielt sie sogar rhythmischen Beifall. Die CDU dürfe sich nicht in internen Debatten verlieren, mahnte Kramp-Karrenbauer. "Wir müssen Schrittmacher sein und nicht die, die im Bremserhäuschen sitzen."

Große Teile ihrer Rede widmete sie der Verteidigungspolitik. Unter anderem bekannte sie sich erneut zum Zwei-Prozent-Ziel für die Verteidigungsausgaben. Deutschland müsse seine Zusagen gegenüber der Nato einhalten. Es dürfte nicht sein, dass man wie die SPD sage, gerade sei es ungünstig. Und sie fügte hinzu: "Deswegen kämpfen wir für dieses Zwei-Prozent-Ziel."

Außerdem warnte sie vor einer türkischen Besatzungszone in Syrien: "Die Türken sind ein Nato-Partner. Und die Nato ist ein Bündnis, das auf Werten beruht." Demnach müssten die Nato-Mitglieder zur Stabilisierung des Weltfriedens beitragen und diesen nicht destabilisieren. Zum türkischen Militäreinsatz in Syrien sagte sie: "Wenn es Hinweise gibt, dass die Türkei wirklich plant, in Nordsyrien als eine Art Besatzungsmacht auf Dauer zu bleiben, dann muss es von uns eine klare Antwort geben. Das geht nicht."