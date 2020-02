Angela Merkel:Das Wagnis war zu groß

Angela Merkel an dem Tag, an dem die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sich selbst aus dem Rennen um die Kanzlerschaft nimmt.

Als Angela Merkel im Oktober 2018 ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz ankündigte, sagte sie: "Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staats- und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages in Würde zu verlassen." Den ersten Teil können auch hartnäckige Kritiker einer Kanzlerin kaum absprechen, die dreimal wiedergewählt wurde und sich - vorsichtig formuliert - erkennbar unterscheidet von der Art, wie manch andere westliche Regierungschefs sich benehmen. Der zweite Teil ist schwieriger, weil seine Umstände nicht allein in ihrer Macht liegen. Mit dem angekündigten Rücktritt der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ist auch Merkels Abschied sehr wahrscheinlich näher gerückt - und ganz sicher nicht leichter geworden.