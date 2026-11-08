Nach dem verheerenden Gewaltverbrechen in der Innenstadt von Krakau trauert Polen um die zahlreichen Opfer und rätselt weiter über das Motiv des Täters. Er erschoss am Samstag aus einem Auto heraus sechs Menschen auf dem Hauptmarktplatz und verletzte mehr als ein Dutzend Personen, bevor Polizisten ihn mit Schüssen außer Gefecht setzen konnten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen einer terroristischen Straftat, wie die Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf die Behörde meldete. Es gehe um die Tötung von sechs Personen und den versuchten Mord an zahlreichen weiteren Personen, darunter Polizeibeamte. Staatspräsident Karol Nawrocki kündigte für Sonntag und Montag eine landesweite Staatstrauer an.

Im Haus des mutmaßlichen Angreifers wurden später am Samstag drei weitere Tote entdeckt. Nach Polizeiangaben sind es die Eltern und die Schwester des Mannes. Das berichtete der polnische Rundfunksender RMF FM unter Berufung auf den Sprecher der polnischen Polizeizentrale in Warschau. Die Leichen waren bei einem Polizeieinsatz am Abend im Haus des 24-jährigen Schützen in der Stadt Ostrowiec Świętokrzyski etwa zwei Stunden Autofahrt nordöstlich von Krakau entdeckt worden. Ministerpräsident Donald Tusk hatte gesagt, dass es sich wahrscheinlich um die engste Familie des Todesschützen handele.

Bei dem mutmaßlichen Täter von Krakau handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Polen, der nicht gezielt, sondern wahllos auf seine Opfer geschossen haben soll. Vier Frauen und zwei Männer wurden demnach getötet und mindestens 16 Personen verletzt. Unter den Toten ist nach Polizeiangaben ein britischer Staatsbürger. Unter den Verletzten sind ein Deutscher und weitere Ausländer aus Österreich, Portugal, Russland und Großbritannien. Zwölf der Verletzten befinden sich in einem kritischen oder lebensgefährlichen Zustand, sagte der Chef der Woiwodschaft Kleinpolen, Krzysztof Klęczar. Verletzt wurden auch drei Polizisten, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr, berichtete Tusk auf X.

Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus und dementierte Berichte über eine Fahndung nach einem möglichen Komplizen. Weshalb der Schütze am frühen Nachmittag das Feuer eröffnete und welche Vorgeschichte seine Tat hatte, ist noch Teil der Ermittlungen. Der Mittzwanziger soll nach ersten Erkenntnissen „sehr radikale Ansichten“ vertreten haben, wie Polens Innenminister Marcin Kierwiński am Samstagabend sagte. Es gebe Anzeichen dafür, dass der Schütze von rechtsextremer Ideologie beeinflusst sei.

Nach Polizeiangaben verwendete der mutmaßliche Täter eine halbautomatische Langwaffe, ähnlich einem Sturmgewehr vom amerikanischen Typ AR-15. Die Nachrichtenagentur PAP berichtete, Fotos nach zu urteilen sei die Waffe mit einer Vorrichtung zur präziseren Schussabgabe ausgestattet gewesen. Der Mann habe militärähnliche Kleidung getragen und zudem eine Pistole bei sich geführt. In seinem Auto seien viele weitere Waffen und Munition gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Medienberichten zufolge war der Wagen des Mannes auf der Flucht vom Tatort an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Daraufhin sei der Angreifer aus seinem Fahrzeug gesprungen und habe auf die Einsatzkräfte geschossen. Diese hätten das Feuer erwidert und den Täter getroffen, der überwältigt werden konnte und ins Krankenhaus gebracht wurde.

Rettungswagen und Hubschrauber der Luftrettung waren nach Schüssen auf dem Hauptmarktplatz in Krakau im Einsatz. Foto: Art Service/PAP/dpa

Die „blitzschnelle Reaktion“ der Polizei habe ein noch größeres Massaker verhindert, sagte Innenminister Kierwiński. Die Beamten hätten innerhalb von drei Minuten nach der ersten Alarmierung schon Schüsse auf den Angreifer abgegeben. Das polnische Verteidigungsministerium dementierte Spekulationen, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Soldaten oder Ex-Soldaten handele.

Welche Dimensionen das Gewaltverbrechen hat, wurde nach und nach klar. Später suchten Einsatzkräfte das etwa zwei Stunden Autofahrt von Krakau entfernte Wohnhaus des Schützen auf. Wegen des Verdachts, dass sich dort Sprengsätze befinden könnten, wurden mithilfe einer Drohne Aufnahmen gemacht, auf denen die drei Toten zu sehen waren.

Zu den Hintergründen der Tat machte Regierungschef Tusk auf einer Pressekonferenz des Krisenstabs keine näheren Angaben. Er betonte, dass Polizei, Sicherheitsbehörden und Staatsanwaltschaft alles unternehmen würden, um so schnell wie möglich Informationen zu den Motiven des Schützen bekanntzugeben.

Augenzeugen berichteten von beängstigenden Szenen im Zentrum der zweitgrößten Stadt des Landes. „Im ersten Moment hat großes Chaos geherrscht. Die Menschen haben begonnen, sich hektisch zu bewegen, ich habe umgestürzte Tische gesehen“, sagte eine Person dem Fernsehsender Polsat News. „Plötzlich ist ein Auto herangefahren, und ein Mann hat begonnen, aus dem Fenster des Wagens zu schießen“, berichtete ein weiterer Augenzeuge. Der Angreifer habe einen Helm oder eine Maske getragen, sein Gesicht sei nicht zu sehen gewesen.

Bundeskanzler Merz drückt Anteilnahme aus

Bundeskanzler Friedrich Merz bekundete auf X sein Beileid. „Die Ereignisse in Krakau machen mich tief betroffen. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Deutschland steht als Freund und Partner in diesen schweren Zeiten an der Seite Polens“, schrieb Merz. Auch viele osteuropäische Regierungschefs drückten ihre Anteilnahme aus, darunter der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar.

Die Spurensicherung am Tatort sollte bis mindestens Sonntag dauern, sagte Justizminister Waldemar Żurek am Samstagabend. Zeugen wurden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Żurek kündigte eine harte Bestrafung des Täters an.

Regierungschef Tusk und sein Innenminister machten sich noch am Samstag auf den Weg nach Krakau. Die Universitätsstadt hat mehr als 800 000 Einwohner und ist als Teil des Unesco-Welterbes ein beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt.