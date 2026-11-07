In der südpolnischen Stadt Krakau kam es am Samstag zu einem Vorfall, bei dem Schüsse gefallen sind. Auf dem Großen Ring, dem Hauptplatz Krakaus, seien dabei fünf Menschen getötet und mehr als zehn Personen verletzt worden. Das schreibt die Polizei auf X . Gegen 15 Uhr habe ein Mann begonnen aus einem Auto, mit dem er auf den Markt gefahren war, wahllos auf Personen zu schießen. Unter den Verletzten seien auch Polizisten.

Der Täter sei von Polizisten angeschossen worden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf Bildern ist zu sehen, dass ein Rettungshubschrauber auf dem Großen Ring landete. Einsatzkräfte übernahmen die Versorgung von Verletzten.

Ein Hubschrauber der Luftrettung landete am Tatort. Foto: Art Service/PAP/dpa

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk erklärte auf X, die Polizei habe die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Er werde vom Innenministerium über die aktuelle Lage auf dem Laufenden gehalten.

Krakau ist mit mehr als 800 000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens. Sie gilt als beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt. Wichtige Sehenswürdigkeiten sind neben dem Großen Ring das Schloss auf dem Wawelhügel und die Kathedrale. Die Universitätsstadt zählt zum Unesco-Welterbe.