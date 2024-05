AfD:Maximilian Krah und die Geldspur nach China

Von Jan Diesteldorf, Roland Preuß, Jörg Schmitt und Ralf Wiegand, Brüssel, Berlin

Der Lebensstil von Maximilian Krah (AfD) ist seit Jahren Quelle von Mutmaßungen und Erzählungen. Der Europaabgeordnete tritt gewöhnlich in Maßanzügen mit Einstecktuch auf, besucht teure Bälle in St. Petersburg und hat acht Kinder, die auch versorgt sein wollen. Er selbst erzählt gern die Anekdote, wonach man ihn "Schampus-Max" rufe, nachdem ein spontanes Foto mit ihm und einer Magnum-Flasche entstanden war. Vergangenes Wochenende tauchte er zu einem AfD-Wahlkampftermin im oberbayrischen Holzkirchen in einem sehr breiten Jaguar-Cabriolet auf. Dass die Karosse von den Organisatoren gemietet worden sein soll, passt allerdings ins Bild. Selbst Parteifreunde in Berlin flechten in vertraulichen Gesprächen die Frage ein: Wie finanziert der Mann das alles?