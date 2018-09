7. September 2018, 18:56 Uhr Kosovo und Serbien Balkangespräche sind gescheitert

Die EU vermittelt, und ein Durchbruch im Dauerkonflikt der Nachbarländer schien schon nahe zu sein. Doch der Präsident aus Belgrad reist ab.

Die neue Runde der EU-Vermittlung im Kosovo-Konflikt ist gescheitert. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić weigerte sich am Freitag, seinen Kosovo-Amtskollegen Hashim Thaçi in Brüssel zu treffen und kehrte nach Belgrad zurück. Eigentlich wurde damit gerechnet, dass es in dem Dauerkonflikt einen Durchbruch gibt, ein Gebietsaustausch war im Gespräch. "All die Täuschungen, Drohungen und Lügen der Albaner" machten weiteren Dialog zwischen den zerstrittenen Nachbarn sinnlos, begründete der in Serbiens Regierung für das Kosovo zuständige Marko Đjurić den Schritt von Vučić. Anlass war eine Äußerung des Kosovo-Parlamentspräsidenten Kadri Veseli, Vučić dürfe den zwischen beiden Seiten umstrittenen Stausee Gazivoda nicht besuchen. Serbische Medien sprachen von einem "völligen Fiasko und Schritt rückwärts". EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini kündigte an, "in den nächsten Wochen" ein neues Treffen beider Spitzenpolitiker zu organisieren.