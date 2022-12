Das serbische Militär hat bei der Nato-geführten Friedenstruppe KFOR die Erlaubnis beantragt, mit 1000 Mann in Kosovo einrücken zu können. Ein entsprechendes Schreiben überreichte eine serbische Armeedelegation am Freitag am serbisch-kosovarischen Grenzübergang Merdare KFOR-Offizieren, teilte der serbische Verteidigungsminister Milos Vučević mit. US-Diplomaten hatten bereits vorher erklärt, die Erteilung einer solchen Erlaubnis sei ausgeschlossen. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić kündigte dennoch am Donnerstagabend im staatlichen Sender RTS an, sie zu beantragen. Kosovo gehörte bis 1999 zu Serbien.