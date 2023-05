Bei Protesten ethnischer Serben werden Soldaten mit Brandsätzen beworfen. Serbien versetzt seine Streitkräfte in höchste Gefechtsbereitschaft.

Bei gewaltsamen Protesten ethnischer Serben nach den Kommunalwahlen im Kosovo sind offenbar Dutzende Soldaten der Nato-Friedenstruppe verletzt worden. Die zum Schutz von Rathäusern eingesetzten Soldaten seien am Montag aus Menschenmengen heraus mit explodierenden Brandsätzen angegriffen worden, teilte die Kosovo Force (Kfor) der Nato mit.

In der Ortschaft Zvečan hatten etwa 300 Kfor-Soldaten in Kampfmontur vor dem Gemeindeamt Stellung bezogen. Die Menge bewarf sie offenbar mit Steinen, Brandsätzen, Flaschen und anderen Gegenständen. Örtliche Medien berichten, dass die Soldaten schließlich die gewalttätigen Proteste aufgelöst hätten. Dabei sollen sie Blendgranaten und Tränengas eingesetzt haben. Auch die aus ethnischen Albanern bestehende Polizei ging Augenzeugen zufolge mit Tränengas gegen die Menschenmenge vor.

Bei den Ausschreitungen sind mehr als 80 Menschen verletzt worden. Wie die Kfor-Truppe am Dienstag mitteilte, seien 30 ihrer Soldaten verletzt worden, 19 Ungarn und 11 Italiener. Sie hätten Knochenbrüche und Verbrennungen erlitten. Das Krankenhaus in der nahe gelegenen Stadt Mitrovica meldete, es seien 53 Serben verletzt worden. Darunter sei eine Person, die eine Schussverletzung erlitten habe.

Der Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Diese wird jedoch weder von Serbien noch von der serbischen Bevölkerungsgruppe im Kosovo anerkannt. Die von der Nato entsandte Kfor soll seit 1999 auf Basis eines UN-Mandats für Sicherheit in dem Land sorgen.

Hintergrund des zuletzt wieder aufgeflammten Konflikts zwischen der serbischen Minderheit und der albanischen Mehrheit im Kosovo sind die Kommunalwahlen vom 23. April. Die Serben, die im nördlichen Landesteil die Mehrheit der Bevölkerung stellen, hatten die Wahlen boykottiert. In der Folge gewannen auch in mehrheitlich serbisch bewohnten Gemeinden albanische Bürgermeisterkandidaten. Zu deren Amtsantritten am Montag versammelten sich ethnische Serben zu Demonstrationen. Aus Protest gegen die Politik der albanischen Bevölkerungsgruppe hatten sich ethnische Serben bereits im vergangenen Jahr aus der Polizei und anderen öffentlichen Ämtern zurückgezogen.

Die Nato verurteilte die Angriffe auf die Kfor-Truppen scharf. "Solche Angriffe sind völlig inakzeptabel. Die Gewalt muss sofort aufhören. Wir rufen alle Seiten auf, von Handlungen Abstand zu nehmen, die die Spannungen weiter anheizen, und in einen Dialog einzutreten", hieß es von einer Sprecherin der Militärallianz. Die Kfor-Truppen würden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um ein sicheres Umfeld aufrechtzuerhalten.

Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verurteilte den Angriff. "Was hier geschieht ist absolut inakzeptabel und unverantwortlich. Wir werden keine weiteren Angriffe auf die Kfor dulden", sagte sie einer Mitteilung zufolge.

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verlangte auf Twitter einen sofortigen Dialog zwischen den Konfliktparteien: "Die EU fordert die Behörden des Kosovo und die Demonstranten auf, die Situation sofort und bedingungslos zu deeskalieren."

Unterdessen versetzte das Nachbarland Serbien seine Streitkräfte in höchste Gefechtsbereitschaft, wie Verteidigungsminister Miloš Vučević mitteilte. Bereits am Freitag hatte der serbische Präsident Aleksandar Vučić Gefechtsbereitschaft angeordnet, allerdings zunächst auf einer niedrigeren Stufe. Vučić werde sich am Dienstag mit den Botschaftern der Vereinigten Staaten, Italiens, Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens - der sogenannten Quint-Gruppe - treffen, teilte sein Büro mit. Danach werde er getrennte Treffen mit den Botschaftern Finnlands, Russlands und Chinas abhalten.