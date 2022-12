Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hat die Armee des Landes in höchste Alarmbereitschaft versetzt, nachdem die Spannungen im benachbarten Kosovo in den vergangenen Wochen zugenommen haben. "Der Präsident der Republik Serbien als oberster Befehlshaber hat heute Abend angeordnet, dass die serbische Armee in höchster Gefechtsbereitschaft ist", so zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg Verteidigungsminister Milos Vučević. Ziel des Befehls an die Armee sei es, "alle serbischen Bürger zu schützen und Pogrome und Terror gegen Serben zu verhindern", so der Verteidigungsminister.

Bereits am Sonntagabend soll Präsident Vučić den Oberbefehlshaber der Streitkräfte ins Grenzgebiet beordert haben. Die Situation an der Grenze sei "kompliziert und komplex" und erfordere "in der kommenden Zeit die Präsenz der serbischen Armee", berichten mehrere Medien.

Belgrad betrachtet Kosovo als abtrünniges Gebiet

Im Norden des Kosovo lebt die größte serbische Gemeinschaft außerhalb Serbiens. Kosovo mit seiner mehrheitlich albanischen Bevölkerung hatte im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, wird aber von Belgrad bis heute als abtrünniges Gebiet betrachtet. Trotz Vermittlungsbemühungen der EU liegen die Nachbarländer seit Jahren im Streit. Belgrad bestärkt die serbische Minderheit im Norden des Kosovo bei ihren Versuchen, sich der Autorität Pristinas zu widersetzen. Zudem fordern im Kosovo lebende ethnische Serben die Freilassung mehrerer Mitglieder ihrer Gemeinschaft, die von der Regierung festgehalten werden.

Die Spannungen waren bereits Anfang des Jahres aufgeflammt, als die kosovarische Regierung versuchte, neue Vorschriften durchzusetzen, nach denen die Serben, die mit der Abspaltung des Kosovo von Serbien zur Minderheit wurden, Autokennzeichen und Personaldokumente verwenden müssen, die von der Regierung in Pristina und nicht von Belgrad ausgestellt werden. Die Regierung verstärkte die Polizeipräsenz in der nördlichen Region, wo die Serben seit fast zwei Wochen die Straßen blockieren.

Serbien hat inzwischen die Nato-geführte Friedenstruppe Kfor um die Erlaubnis gebeten, Truppen zum Schutz der serbischen Bevölkerung im Kosovo zu stationieren. Der Premierminister des Kosovo, Albin Kurti, hat Serbien beschuldigt, die Unruhen angezettelt zu haben, und eine Autonomie für die örtlichen Serben ausgeschlossen. Serbische Beamte bestehen darauf, dass ein gewisses Maß an Selbstverwaltung für die Minderheit Teil eines von der EU vermittelten Abkommens ist.

Kurti spricht von "illegalen Strukturen und kriminellen Aktivitäten" als Ursache der jüngsten Vorfälle

"Die Situation im Norden des Landes und die jüngsten Vorfälle sind auf illegale Strukturen und kriminelle Aktivitäten zurückzuführen, die von der serbischen Regierung koordiniert und unterstützt werden", so Kurtis Regierung in einer per E-Mail versandten Erklärung vom 26. Dezember.

Angesichts der Situation hatte Serbiens Regierungschefin Ana Brnabić erst kürzlich vor einer Eskalation der Situation gewarnt. Beide Länder stünden "wirklich am Rande bewaffneter Konflikte", befürchtete sie.

Erst tags zuvor waren mehrere Schüsse nahe einer Nato-Patrouille gefallen. Niemand sei verletzt worden und das Auto sei unbeschädigt geblieben, als die Schüsse in der Gegend von Zubin Potok zu hören waren, teilte die Sicherungstruppe Kfor am Sonntag mit. Die Kosovo-Truppe, kurz Kfor, ist die 1999 nach Beendigung des Kosovokrieges aufgestellte multinationale militärische Formation unter der Leitung der Nato.