Kosovo:Die Angst vor neuen Unruhen ist groß

Bei Ausschreitungen in Nordkosovo werden Dutzende Menschen zum Teil schwer verletzt, auch ungarische und italienische Soldaten. Die Nato entsendet nun zusätzliche Kräfte in das Land. Serbiens Präsident droht mit einer Verschärfung des Konflikts.

Von Tobias Zick

In mehreren Gemeinden im Norden von Kosovo haben sich am Dienstag Angehörige der dort lebenden serbischen Minderheit versammelt und vor Gemeindeämtern aufgebaut - etwa in jenem der Kleinstadt Leposaviċ, wo Berichten zufolge der neue Bürgermeister die Nacht in seinem Büro verbracht hatte, bewacht von Soldaten der Nato-geführten Schutztruppe Kfor.