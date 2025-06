Von Tobias Zick

In Kosovo, Europas jüngstem Staat, hat sich in den vergangenen Monaten ein Ritual eingespielt, dessen Regelmäßigkeit bereits an ein Schweizer Uhrwerk erinnert. An diesem Mittwoch, elf Uhr, fand es wieder statt, zum 37. Mal in Folge: Die Abgeordneten des Parlaments in der Hauptstadt Pristina traten im Plenarsaal zusammen, um eine konstituierende Sitzung abzuhalten. Nach erfolgloser Abstimmung gingen sie wieder ihrer Wege. Damit hat der jüngste Staat Europas weiterhin kein arbeitsfähiges Parlament und keine Regierung.