Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag in der kosovarischen Hauptstadt Pristina gegen das Kosovo-Sondergericht in Den Haag demonstriert. Vor dem beginnt an diesem Montag der Prozess gegen den Ex-Kommandanten der Kosovo-Befreiungsarmee (KLA), Hashim Thaçi, und drei weitere Führungskader der früheren kosovo-albanischen Miliz, die von 1997 bis 1999 gegen serbische Sicherheitskräfte kämpfte. Den Angeklagten werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Morde, Entführungen und Folter vorgeworfen. Im Kosovo genießt die KLA enorme Popularität. Sie trug entscheidend dazu bei, dass sich das heute fast nur von Albanern bewohnte Kosovo aus serbischer Vorherrschaft befreien konnte. Aufgerufen zum Protest hatten fast alle maßgeblichen politischen Parteien, auch die Vetevendosje von Ministerpräsident Albin Kurti. Das Kosovo-Sondergericht soll Verbrechen aufarbeiten, die Kosovo-Albaner im Befreiungskrieg gegen Serbien begingen.