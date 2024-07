Von Tobias Zick, München/Mitrovica

Der Norden Kosovos ist eine Region, in der schon kleinere verkehrspolitische Gedankenspiele internationalen Aufruhr verursachen können. So geschehen, als kürzlich ein hochrangiger Polizeibeamter im Fernsehen sagte, man könnte eine Brücke, die derzeit nur für Fußgänger und Radfahrer nutzbar ist, demnächst wieder für den Autoverkehr öffnen. Die Reaktionen im In- und Ausland waren teilweise heftig, hatten allerdings, anders, als es in manch anderen Ländern vielleicht erwartbar wäre, nicht in erster Linie mit Umwelt- oder Verkehrsberuhigungsgedanken zu tun.