11. Juni 2019, 11:26 Uhr Kosovo-Krieg "Was kostet dein Leben?"

Vor 20 Jahren endete der Kosovo-Krieg mit dem Einmarsch der Nato. Unmittelbar danach wurden zwei "Stern"-Kollegen unseres Autors und deren Fahrer ermordet. Eine sehr persönliche Erinnerung.

Von Peter Burghardt

Noch eine Kurve auf der frisch geteerten Nationalstraße, dann ist man wieder oben. Zurück in diesem Albtraum. Dulje-Pass, Kosovo. Ein früher Abend Ende Mai 2019, die Sonne senkt sich in die Berge.

Auf dieser Kuppe erschoss vor zwanzig Jahren in den Ausläufern des letzten Balkankrieges ein russischer Söldner die Stern-Reporter Gabriel Grüner, Volker Krämer und ihren Fahrer Senol Alit. Dann floh der Mörder in Senols rostrotem Mercedes, in dem man bis wenige Tage zuvor selbst so oft gesessen hatte. ...