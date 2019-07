23. Juli 2019, 18:28 Uhr Kosovo Haradinaj reist nach Den Haag

Der zurückgetretene kosovarische Ministerpräsident Ramush Haradinaj wollte am Dienstag zu einer Befragung durch das Kosovo-Sondergericht nach Den Haag in die Niederlande reisen. Dies gab der Politiker am Montagabend im privaten Fernsehsender T7 bekannt. Derzeit ist nicht klar, ob Haradinaj als Beschuldigter oder als Zeuge befragt werden soll. Haradinaj war am vergangenen Freitag überraschend von seinem Amt zurückgetreten, nachdem er die Vorladung nach Den Haag erhalten hatte. Während des Aufstands der Albaner gegen die damalige serbische Herrschaft 1998/99 war er ein lokaler Kommandeur der Guerillaarmee UCK. Ihm könnten Kriegsverbrechen aus jener Zeit vorgeworfen werden. Wegen seines Rücktritts hatte der kosovarische Präsident Hashim Thaçi am Montag vorgezogene Parlamentswahlen für den 8. September ausgeschrieben.