Wenn es zuletzt einen Anlass für vorsichtigen Optimismus in den Beziehungen zwischen Kosovo und der EU gegeben hat, dann im Herbst 2024: Ursula von der Leyen hatte die neue EU-Kommission für ihre zweite Amtszeit vorgestellt, darunter die slowenische Diplomatin Marta Kos als Kommissarin für Erweiterungspolitik. Kos kennt die Region und gilt als wesentlich liberaler als ihr Vorgänger aus Ungarn, Olivér Várhelyi, dem Nähe zu Viktor Orbán und dessen nationalistisch-destruktiven Partnern auf dem Balkan vorgeworfen wurde.