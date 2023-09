Im Norden Kosovos hat es die schwerste Gewalteskalation seit Monaten gegeben. 30 bewaffnete und maskierte Männer eröffneten nach Angaben der Regierung am Sonntag in einem Dorf unweit der Grenze zu Serbien das Feuer auf kosovarische Polizisten. Ein Beamter sei getötet worden, ein weiterer verletzt. Anschließend besetzten die Angreifer den Angaben nach ein serbisch-orthodoxes Kloster. Ministerpräsident Albin Kurti sprach von einer Terrorattacke, verübt von Kriminellen, die von Serbien gefördert würden. Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Das wird weder von der Regierung in Belgrad noch von der serbischen Minderheit in Kosovo anerkannt.