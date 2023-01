Korruption im Europaparlament:140 000 Euro, verpackt in Papiertüten

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Die Griechin Eva Kaili steht im Mittelpunkt der Affäre namens "Katargate" - aber nun gibt es ein zweites Mitglied des Europaparlaments, das ganz konkret beschuldigt wird, Bestechungsgeld aus Katar erhalten zu haben. Der belgische Abgeordnete Marc Tarabella hat angeblich über zwei Jahre hinweg immer wieder Bargeld angenommen, jeweils in Tranchen von rund 20 000 Euro, verpackt in Papiertüten, insgesamt rund 140 000 Euro. So steht das, wie am Dienstagabend bekannt wurde, in einer Aussage des ehemaligen Europaabgeordneten Antonio Panzeri. Der Italiener gilt als Drahtzieher in dem Skandal und stellt sich den Ermittlern nun als Kronzeuge zur Verfügung.

Marc Tarabella, Sozialdemokrat wie Panzeri und Kaili, wird schon länger in Verbindung mit der Affäre gebracht, am 10. Dezember durchsuchte die Polizei sein Haus. Im EU-Parlament hatte er im vergangenen Herbst für Verblüffung gesorgt, als er die Vergabe der Fußball-WM nach Katar verteidigte, nachdem er ursprünglich als scharfer Kritiker der Veranstaltung aufgefallen war. Der Belgier hat mehrmals betont, er habe aus Überzeugung gehandelt und kein Geld angenommen. Sein Anwalt widersprach umgehend den Darstellungen Panzeris, die von den Zeitungen Le Soir (Belgien) und Corriere della Sera (Italien) veröffentlicht wurden. Es handle sich um eine gezielte Falschaussage.

Der Auftrag: nur Gutes über Katar zu sagen

Im Rahmen einer groß angelegten Lobbyaktion, so sagte Panzeri aus, habe er im Auftrag von Katar mehrere Abgeordnete angesprochen und sie gebeten, öffentlich für das Land Stellung zu beziehen. Tarabella habe er dafür auch Geld angeboten, und der Belgier habe eingewilligt. Die beiden kannten sich seit Jahren und fühlten sich verbunden durch ihre Leidenschaft für den Fußballverein Inter Mailand. Das Geld habe er manchmal allein, manchmal gemeinsam mit seinem Helfer Francesco Giorgi an Tarabella übergeben, behauptet Panzeri. Giorgi arbeitete im Parlament für die Sozialdemokraten und lebte mit Eva Kaili zusammen. Die beiden sitzen, wie Panzeri, in Untersuchungshaft.

Wird von Panzeri konkret der Bestechlichkeit beschuldigt, lässt seine Anwälte aber dementieren: der sozialdemokratische belgische EU-Abgeordnete Marc Tarabella. (Foto: Valeria Mongelli/AFP)

Die große Frage ist nun, ob Antonio Panzeri weitere Namen nennt und ob er auch Eva Kaili belasten wird, die mittlerweile ihres Amtes enthobene Vizepräsidentin des Parlaments. Panzeris Aussage über Tarabella trägt das Datum 10. Dezember, am Dienstag dieser Woche aber hat sich der Italiener verpflichtet, vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten und die Wahrheit über alle Beteiligten an der Affäre zu sagen. Eva Kaili behauptet bislang, ihr Eintreten für Katar habe nichts mit den Hunderttausenden Euro an Bargeld zu tun, die die Ermittler bei ihr fanden. Alles sei die Schuld ihres Lebensgefährten gewesen.

Antonio Panzeri ist nach Angaben seines Anwalts "am Boden zerstört", er wolle "aus dem Tunnel heraus", in den er durch seine Verhaftung geraten sei. Deshalb wolle er als Kronzeuge nun reinen Tisch machen. Nach italienischen Medienberichten könnte der Deal mit der Staatsanwaltschaft bedeuten, dass er zwar für die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Bestechung verurteilt wird, aber statt für zehn Jahre nur für ein Jahr ins Gefängnis muss. Außerdem würde er eine Geldstrafe von 80 000 Euro zahlen und alle Vermögenswerte verlieren, die er durch die Straftaten angesammelt hat. Man schätzt sie auf eine Million Euro. Straffrei dürften demnach Panzeris Ehefrau und Tochter ausgehen, die ebenfalls von dem Geld profitierten, das Panzeri als verdeckter Lobbyist für Katar und auch Marokko erhielt.

Der Artikel im belgischen Strafrecht, den Panzeri in Anspruch nimmt, entspricht in etwa der deutschen Kronzeugenregelung und ist nach dem italienischen Vorbild benannt: "Pentiti", reumütige Mafiosi, werden mit Strafmilderung belohnt, wenn sie vor Eröffnung des Hauptverfahrens gegen andere Täter aussagen. Der Artikel wurde in Belgien erst einmal angewandt. Es ging um die Aufdeckung eines Korruptionsskandals im Fußball, der 2018 bekannt wurde. Profiteur war damals ein Spielervermittler namens Dejan Veljkovic.