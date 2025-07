Das Ansehen der ukrainischen Regierung rauscht in den Keller. Engen Vertrauten des Präsidenten wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Die Spur führt bis nach München.

Von Florian Hassel, Belgrad

Als das ukrainische Parlament am 22. Juli ein Gesetz annahm, das die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden Nabu und Sapo abschaffte, brachten Kiewer Antikorruptionsaktivisten dies sofort in Zusammenhang mit Oleksij Tschernyschow. Dieser war damals noch Vize-Ministerpräsident und am 23. Juni von Nabu und Sapo offiziell massiver Korruption beschuldigt worden.