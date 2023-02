Von Josef Kelnberger und Oliver Meiler, Brüssel/Rom

Wer im Thalys zwischen Paris und Brüssel verkehrt, wird vom Zugpersonal vor Dieben gewarnt. Auch Kriminelle sollten die Ansage ernst nehmen. Mit 10 000 Euro in einem Koffer und 15 000 Euro in einem Rucksack reisten Antonio Panzeri und Francesco Giorgi an einem Oktobertag 2022 zurück von einem Treffen mit ihrem marokkanischen Mittelsmann in Paris. Panzeri gilt als der Drahtzieher im Korruptionsskandal rund um das Europaparlament, Giorgi als seine rechte Hand und das Bare als Entlohnung dafür, dass sie die Interessen des Königreichs Marokko in Brüssel vertraten. Allein, als die beiden zu Hause in Brüssel ankamen, war der Rucksack leer. 15 000 Euro - ein schöner Tageslohn für einen Taschendieb.