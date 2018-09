21. September 2018, 18:54 Uhr Korruption Andorras Anden-Connection

Ein spanischer Energiekonzern hat in Venezuela Millionen Euro Schmiergelder bezahlt. Nun sind Teile des Geldes im Fürstentum wieder aufgetaucht: Auf den Konten von Ex-Politikern aus Caracas.

Von Thomas Urban , Madrid

Der spanische Energiekonzern Elecnor hat Millionen Bestechungsgelder an Mitglieder der Regierung Venezuelas unter dem 2013 gestorbenen Präsidenten Hugo Chávez gezahlt, um den Zuschlag für den Bau eines Wärmekraftwerks zu erhalten. Das berichtet El País unter Berufung auf ein Gerichts in Andorra, wo ein Teil der Summe angelegt wurde. Die Behörden des Pyrenäenstaats haben die Konten blockiert, Venezuelas Ex-Vizeminister für Energie Nervis Villalobos will deren Freigabe gerichtlich durchsetzen. Insgesamt überprüft Andorra die Konten von 28 Ex-Regierungsmitgliedern oder Managern.

Der Auftrag für das Kraftwerk nahe der Hafenstadt Güiria hatte ein Volumen von 1,4 Milliarden Dollar. 11,5 Millionen sind Berichten zufolge auf Konten Villalobos' geflossen. Größere Summen hat er von dort an mehrere Landsleute weitergeleitet. Im konkreten Verfahren geht es um die Freigabe von zwei Millionen auf einem Konto der Banca Privada d'Andorra. Die Zahlungen des im Baskenland beheimateten Konzerns, der seit den Fünfzigerjahren in Lateinamerika aktiv ist, wurden als Beraterhonorar verbucht. Doch wurden sie an Venezuelas Steuerbehörden vorbei geschleust; Experten nehmen an, dass Chávez, der sich den Kampf gegen den westlichen Kapitalismus zum Ziel gesetzt hatte, nichts erfahren sollte.

Aus den Untersuchungen geht hervor, dass die Spitzenbeamten des Ölministeriums in Cáracas, die über Auftragsvergaben entschieden, meist 15 Prozent der Summen verlangten. Zu diesem Zweck seien Tarnfirmen gegründet worden, etwa in Panama. Villalobos ist im Oktober 2016 in Madrid festgenommen worden, sitzt seither in Untersuchungshaft. Ermittlungen werden in Andorra auch gegen den früheren venezolanischen Energieminister Rafael Ramírez geführt, der bis Ende 2017 UN-Botschafter seines Landes war. Er kehrte nicht nach Venezuela zurück, als ein Verfahren gegen ihn eröffnet wurde.