Wegen eines Luftalarms im Schutzkeller: Steinmeiers spricht mit Bürgerinnen und Bürgern in Korjukiwka.

Korjukiwka war 1943 Schauplatz eines furchtbaren Massakers deutscher Soldaten an ukrainischen Zivilisten. Steinmeiers Besuch am Ort des Kriegsverbrechens ist auch ein Signal an den Kreml.